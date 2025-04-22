Художника-монументалиста Зураба Церетели похоронят в Тбилиси, прощание пройдет в Москве 23 апреля

Прощание с известным художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Похоронят его 27 апреля в Тбилиси, на территории Дидубийского пантеона, рядом с супругой Инессой Андроникашвили, ушедшей из жизни в 1998 году. Об этом сообщили РБК.

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

За свою творческую жизнь народный художник России создал более пяти тысяч произведений, в том числе − монумент Петру I в Москве, скульптуру «Добро побеждает зло» перед штаб-квартирой ООН, «Рождение нового человека» в Севилье.

В начале 1990-х годов Церетели переехал из Тбилиси в Москву. В 2003 году получил российское гражданство. Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем Московского музея современного искусства.