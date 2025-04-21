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​Приюту «Благодать» в Подмосковье не хватает 75 тысяч рублей на обустройство дома для сирот

Приют «Благодать» в Воскресенске Московской области собирает средства на обустройство нового дома для детей-сирот

​Приюту «Благодать» в Подмосковье не хватает 75 тысяч рублей на обустройство дома для сирот
Фото: ru.freepik.com

Детский приют «Благодать», расположенный в Воскресенске Московской области, открыл новый дом для детей − социальных сирот, оказавшихся без родительской любви из-за трагических обстоятельств.

Для полноценного запуска работы не хватает около 75 тысяч рублей. Общая сумма затрат составляет 350 тысяч рублей, из которых собрано почти 100 тысяч. Средства пойдут на покупку письменных столов, шкафов, посуды, постельного белья, полотенец и другого необходимого для быта инвентаря. Об этом говорится в письме руководителя учреждения П. М. Малахова.

«Приют рассчитан на 11 детей. Наша цель − создать теплую домашнюю обстановку, объединить детей в одну семью и дать им понять, что они не одиноки в этом мире. В ближайшее время в приют переедут дети от шести до 11 лет. Все они малыши, но уже прошли через беды и горести. <…> Помощников у приюта сейчас фактически нет, воспитанникам не на кого надеяться. Мы хотим им помочь, правда, в одиночку это сделать сложно. Но дети приюта, пережив столько трудностей, наконец смогут жить нормально и полноценно, ничем не отличаясь от своих сверстников. Поэтому мы и просим у Вас помощи в добром деле», − говорится в тексте письма.

Поддержать приют можно переводом через сайт.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 318, комментариев: 0
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