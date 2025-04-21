Понтифик ушел из жизни в возрасте 88 лет

Сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

«Папа Римский Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, скончался», ‒ говорится в сообщении.

По словам источника, Папе Римскому было 88 лет, и он недавно перенес тяжелый приступ двусторонней пневмонии.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я должен сообщить о кончине нашего Святого Отца Франциска», ‒ заявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана, добавило агентство Reuters.

Upd: Последний раз Папа Римский Франциск появился перед публикой вчера, 20 апреля, во время пасхального обращения с балкона собора Святого Петра. Тогда его слова зачитал церемониймейстер архиепископ Диего Равелли, пишет РБК.

«В этот день я хотел бы, чтобы мы снова начали надеяться и доверять другим, даже тем, кто не близок нам или приехал из далеких стран, где привычки, образ жизни, идеи, обычаи отличаются от наших, ведь все мы ‒ дети Божьи!» ‒ говорилось в обращении.

В своем послании понтифик говорил о необходимости мира и осудил проявления насилия. Он отметил, что человечество ежедневно сталкивается с волей к разрушению в конфликтах по всему миру, в жестокости внутри семей, в отношении к женщинам, детям, мигрантам и самым уязвимым.

Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Он стал первым в истории папой из Латинской Америки и первым иезуитом, избранным на Апостольский престол.

До избрания понтификом служил архиепископом Буэнос-Айреса, а затем стал кардиналом в 2001 году.

13 марта 2013 года был избран 266-м Папой Римским. Взял имя Франциск ‒ в честь святого Франциска Ассизского, символа бедности и служения миру. Его понтификат был отмечен реформами в управлении Ватиканом, акцентом на милосердие, защиту бедных, экологии и диалог между религиями.

Франциск стремился приблизить церковь к людям и часто выступал в защиту беженцев, жертв насилия и социальной несправедливости.