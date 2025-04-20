Сбербанк и ВТБ согласились выполнить поручение Путина, но считают, что объемы выдачи ипотеки упадут

Сбербанк и ВТБ подтвердили, что отменят комиссии, которые ранее взимались с застройщиков при оформлении льготной ипотеки. Об этом главы банков Герман Греф и Андрей Костин сообщили в эфире на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная. Поэтому это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов. Сейчас если комиссии брать невозможно, это просто означает, что у нас более сильно упадут объемы выдач ипотеки», – предупредил Греф.

С ним согласился глава ВТБ Андрей Костин.

«Не от хорошей жизни вводились эти комиссии, но должен быть равный подход. Мы не хотели комиссии вначале вводить, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому мы были вынуждены сравняться. Но сейчас, я думаю, раз президент сказал, сделаем, конечно», – заявил он.

Между тем, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство увеличит поддержку программ льготной ипотеки и внесет соответствующие поправки в бюджет. Он заверил, что субсидии банкам позволят удержать ставку на уровне 6% по семейной ипотеке.

Центробанк также выступил против комиссий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такие схемы повышают стоимость жилья и делают процесс непрозрачным: «По сути дела, все равно человек оплачивает эту комиссию, которую банк берет с застройщика, и важно, чтобы все это было прозрачно, понятно».

Отметим, что эта тема стала актуальной после заявления президента России Владимира Путина, сделанного на расширенном заседании Госсовета. Он потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки и указал, что комиссии банков достигают 5-10%, что ведет к удорожанию жилья.