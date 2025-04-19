В России авто из стран ЕАЭС подорожают до 25%

С 1 мая в России планируют ввести обновленную систему расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Эксперты считают, что это нововведение приведет к резкому росту цен на транспортные средства, особенно на те, что ввозились через Киргизию и Белоруссию. Об этом сообщает Autonews.ru.

Сейчас импортеры используют различные схемы, позволяющие экономить на растаможке – например, оформление по таможенно-приходному ордеру (ТПО), занижение стоимости и использование местных налоговых льгот. Так, в Киргизии НДС составляет 12% вместо российских 20%, а в Белоруссии применяются скидки на растаможку для льготных категорий граждан.

Власти намерены перекрыть эти лазейки – новая методика затронет как новые, так и подержанные автомобили.

«Прежде всего, обновятся прайсы на автомобили, которые традиционно поставлялись в Россию через территорию Киргизии и Беларуси. Цены на них увеличатся примерно на 20–25%. Особенно подорожает премиум-сегмент: Mercedes-Benz G-Класса, Range Rover, Lexus могут прибавить в цене еще больше», – считает управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

Тем, кто планирует обновить автомобиль, эксперт порекомендовал не откладывать покупку. По его словам, новая схема расчета утилизационного сбора может повлиять не только на стоимость машин от небольших импортеров, но и на цены в крупных автосалонах – из-за усложнения процесса растаможки.