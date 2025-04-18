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​Тюменский ремонтно-механический завод в первом квартале 2025 года выпустил продукции на 850 млн рублей

С начала года на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 1,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам

​Тюменский ремонтно-механический завод в первом квартале 2025 года выпустил продукции на 850 млн рублей
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» в период с января по март 2025 года изготовил почти 7 тыс. единиц продукции на общую сумму 850 млн рублей.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 1,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 2,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов (МН), включая 58 колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 883 ремонтных конструкций для устранения дефектов МН. Также на заводе изготовлена и поставлена на НПС «Урдома» АО «Транснефть – Север» станция биологической очистки сточных вод производительностью 5 куб. м в сутки.

Специалисты завода завершили основной этап мероприятий по разработке конструкторской документации на установку рекуперации паров нефти для ООО «Транснефть – Порт Приморск». В настоящее время осуществляется согласование рабочей документации и корректировка конструкторской документации.

Продолжается разработка документации по опытно-конструкторским работам, направленным на повышение экологической безопасности объектов группы компаний «Транснефть», в том числе изготовление опытного образца станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки. Разрабатывается опытный образец мобильной установки для очистки сточной воды после проведения гидроиспытаний МН. Также силами специалистов ТРМЗ ведется изготовление опытного образца передвижной установки для промывки трубопоршневых поверочных установок.

Кроме того, по поручению ПАО «Транснефть» Тюменский РМЗ в феврале 2025 года впервые получил лицензию на право изготовления оборудования для объектов атомной энергетики. Данный документ оформлен к полученной в 2024 году лицензии на право конструирования оборудования для объектов данной отрасли. Лицензия дает право на изготовление деталей и узлов для оборудования, эксплуатируемого на предприятиях госкорпорации «Росатом».


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Сегодня в 12:05, просмотров: 196, комментариев: 0
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