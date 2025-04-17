Супруги участников СВО в Тюменской области освобождены от уплаты транспортного налога

Тюменская область расширяет меры поддержки семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются супруги участников СВО, что позволит семьям сэкономить средства в непростой жизненной ситуации. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Решение принято по инициативе фракции ЛДПР, которую поддержало правительство региона.

– Более того, мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года. Депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за эти изменения, – подчеркнул губернатор. – Льгота действовала в регионе с 2022 года. Но поскольку мера поддержки носит заявительный характер, то не все военнослужащие могли подать соответствующую заявку. Теперь это вправе будут сделать жены военнослужащих.

Льгота распространяется на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 л.с.

– Благодарю депутатов всех политических партий за поддержку участников СВО и их близких, - подчеркнул губернатор Моор.