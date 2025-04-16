Более 2300 ветеранов ВОВ получат губернаторские поздравления ко Дню Победы

Более 2,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в Тюменской области получат именные поздравления от губернатора и подарочные наборы продуктов от местных производителей в рамках акции «Праздник в дом к ветерану!», которая стартовала в преддверии Дня Победы.

Помимо этого, почти 39 тыс. ветеранов, включая детей погибших участников ВОВ и граждан, родившихся до 9 мая 1945 года включительно, получат единовременную выплату из регионального бюджета. В этом году размер выплаты был увеличен, а общий объем средств, выделенных на эти цели, превышает 190 млн рублей. Выплата осуществляется автоматически, начиная с апреля, без необходимости обращения в какие-либо инстанции.

– Ежегодно по распоряжению губернатора к годовщине Победы из регионального бюджета предоставляется единовременная выплата. В этом году ее размер увеличен. Всего ее получат почти 39 000 ветеранов, в том числе дети погибших участников Великой Отечественной войны, а также граждане, которые родились до 9 мая 1945 года включительно, – сообщила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Коллективы организаций и неравнодушные граждане также могут принять участие в поздравлении ветеранов, передав подарки и поздравления через учреждения социального обслуживания населения по месту жительства или, например, в Тюмени в рамках акции «Почтовая станция "Спасибо ветеранам"».

Напомним, что в этом году в Тюменской области планируют провести Парад Победы и акцию «Бессмертный полк». В регионе на майские праздники усилят меры безопасности.