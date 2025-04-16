Тюменская команда работает на международной выствке «Нефтегаз-2025»

Инвестиционная команда Тюменской области InvestTyumen и представители регионального Нефтегазового кластера принимают участие в 24-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» Нефтегаз-2025, проходящей в Москве с 14 по 17 апреля.

На выставке, входящей в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира, запланирована серия деловых переговоров с потенциальными участниками Нефтегазового кластера и инвесторами, заинтересованными в реализации проектов на территории Тюменской области.

Директор по развитию Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Васильев в ходе делового трека выставки представил модель работы кластера, реализованные проекты и инструменты развития участников. Он также акцентировал внимание на федеральных и региональных мерах поддержки, доступных для участников кластера, и рассказал о планах на 2025 год, включая участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF.

– Участники Нефтегазового кластера реализуют сейчас 22 инвестиционных проекта. 9 проектов получили финансовую поддержку в виде субсидии и займов Инвестиционного агентства, 5 проектов реализуется с региональной имущественной поддержкой, – отметил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.