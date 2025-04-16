В Тюменской области планируют провести парад в честь Дня Великой Победы

В Тюменской области будут приняты усиленные меры безопасности в период майских праздников, в том числе во время проведения парада Победы, который планируют провести впервые с 2022 года. Об этом было объявлено на заседании региональной Антитеррористической комиссии под руководством губернатора Александра Моора.

Власти региона планируют провести парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая.

– Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. С тех пор, в силу внешних обстоятельств, отмечать торжественный день приходилось без масштабных акций. В этом году планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона и шествием «Бессмертного полка». Уделяем большое внимание вопросам безопасности. Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок, – заявил губернатор Моор.

В предпраздничные и праздничные дни подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в регионе будут переведены на усиленный режим несения службы. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» будет использоваться для дополнительного контроля за общественными пространствами и местами проведения массовых мероприятий.

Система здравоохранения также переводится в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая. В этот период службы Тюменского территориального центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи, травмпункты и токсикологические отделения будут работать в усиленном режиме.