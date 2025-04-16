TNF сделают интереснее для жителей региона

В Тюменской области началась подготовка к Промышленно-энергетическому форуму TNF 2025, который в этом году власти намерены расширить за счет масштабной культурной и спортивной программы, чтобы вовлечь в мероприятие больше жителей региона.

Вопросы подготовки к форуму обсуждались на первом рабочем совещании под руководством заместителя губернатора региона Андрея Пантелеева:

– Это может быть как спортивный турнир, так и концертная программа. Необходимо предусмотреть большое городское мероприятие, которое пройдет под эгидой Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Мы постараемся сделать программу форума максимально насыщенной и занять его друзей и участников вне основной, деловой программы, в том числе пригласим их на знаковые события культурной жизни Тюменской области, например, на музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Что касается непосредственно форума, то концептуально все пройдет на территории Технопарка в том же формате, что и в прошлом году.

На совещании обсуждались вопросы оформления Тюмени и гостевых маршрутов, технические параметры площадки форума в Технопарке и презентация потенциала региона.

Исполнительный директор форума Владимир Илющенко уточнил, что планируется увеличить павильонную часть и перенести зону регистрации, чтобы сделать перемещение по территории TNF более удобным.

Форум TNF 2025, посвященный теме «Технологическое лидерство: объединяя усилия», пройдет в Тюмени 15–18 сентября. Программа будет разделена на четыре дня: «Человеческий капитал», «Технологии и процессы», «Стратегии» и «Цифра в ТЭК».

TNF является ключевой площадкой для российской нефтегазовой отрасли, объединяя производителей оборудования и услуг, недропользователей и органы, определяющие промышленно-технологическую политику.