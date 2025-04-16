Тюменская «Студенческая весна» отмечает 30-летние

Юбилейный 30-й областной конкурс «Студенческая весна» проходит в Тюмени. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил участников и организаторов фестиваля, подчеркнув, что «Студенческая весна» – это не только кузница талантов, но и кадров для регионального правительства.

Среди выпускников «Студвесны», занимающих высокие посты в правительстве Тюменской области, – заместители губернатора Павел Белявский и Алексей Райдер, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова, ее заместитель Роман Мамонтов, а также первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Антон Пермяков.

– За 30 лет участниками конкурса стали тысячи молодых людей, и мы можем смело Студенческую весну называть кузницей талантов. А судя по некоторым участникам, ещё и кузницей кадров для Правительства Тюменской области, – отметил губернатор.

Фестиваль, который впервые прошел в областной столице в мае 1994 года и проводится регулярно с 1996 года. В этом году уделено особое внимание теме Великой Отечественной войны в связи с 80-летием Великой Победы. Были учреждены дополнительные номинации – «Фронтовая песня» и «Фронтовая поэзия». Александр Моор пригласил всех желающих присоединиться к масштабному шествию Бессмертного полка в Тюмени в День Победы.

Кроме того, в связи с объявлением 2025 года Годом героев в Тюменской области, губернатор предложил студентам подумать над совместными проектами с участниками СВО, отметив, что среди бойцов много творческих людей, что доказал конкурс «Своя культура».