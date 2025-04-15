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Эх, бутылочка вина! В России сократились продажи вина

Эксперты объясняют снижение интереса к вину ростом цен и популярностью крепких миксов

Эх, бутылочка вина! В России сократились продажи вина
Фото: freepik.com

Впервые за несколько лет в России зафиксировали снижение розничных продаж вина. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сообщает «РБК Вино».

По итогам первого квартала 2025 года, объемы продаж тихих вин сократились на 2% ‒ до 12,9 млн декалитров. Ранее этот сегмент демонстрировал устойчивый рост с 2021 года, а в первом квартале 2024 года продажи достигали 13,2 млн дал.

Игристые вина также ушли в минус: падение составило 4,9%, объем снизился до 5,1 млн дал. Это первый спад в категории с 2019 года. В аналогичном периоде прошлого года продажи составляли 5,4 млн дал.

Максимальное снижение зафиксировано в сегменте ликерных вин ‒ сразу на 8,8%, до 266,7 тыс. дал. До этого момента категория демонстрировала устойчивый рост с 2017 года, и в начале 2024 года объем розничных продаж достигал 292,4 тыс. дал.

В целом объемы продаж всей алкогольной продукции (за исключением пива, сидра и медовухи) за январь-март 2025 года снизились на 14,7%, составив 47,8 млн дал. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 56,1 млн дал.

Снижение продаж вина может быть связано с несколькими факторами ‒ от роста цен до популярности коктейлей на крепком алкоголе, считает президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.

«Потребители просто смешивают джин с тоником или виски с колой. В итоге у них получаются достаточно вкусные напитки, которые по итогу стоят дешевле, чем вино. Кроме того, вино ‒ это в некотором смысле всегда лотерея, а коктейль ‒ это гарантированный результат», ‒ прокомментировал он.

Также эксперт упомянул влияние весенних постов и коротких праздничных периодов ‒ 23 февраля и 8 марта. При этом он подчеркнул, что говорить о кризисе рано: «никакой катастрофы в этом нет».


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Сегодня в 16:43, просмотров: 161, комментариев: 0
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