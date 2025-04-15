Банк России сообщил о мифе с введением лимита на снятие 50 тысяч рублей в сутки

Ряд СМИ сообщают, что в России с 1 сентября запретят снимать в банкоматах более 50 тысяч рублей в сутки. Однако, эта информация оказалась мифом, об этом написал Банк России в своих соцсетях.

«1 апреля 2025 года был принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы. Эти положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года. Банк прежде, чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту. Если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения», ‒ сообщил источник.

По словам ЦБ РФ, за это время человек, который находится под воздействием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия и передачи наличных аферистам.

«Кроме того, закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях», ‒ добавил Банк России.

Эта мера направлена на противодействие мошенникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.