В России определили нормы на домашние задания для младших классов

Минпросвещения утвердило, сколько времени ученики начальных классов должны уделять домашнему заданию с нового учебного года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные документы.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», – рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

По данным министерства, ученики первого класса должны тратить на домашнее задание не более одного часа, второго и третьего классов – до полутора часов, а четвертого – до двух часов в день.

Кроме того, школы будут обязаны контролировать объем «домашки» по всем предметам. Задания рекомендуется давать на текущем уроке, а при наличии электронного журнала – дублировать и в нем не позднее конца учебного дня.

При этом для заданий, требующих подготовки (например, рефератов, презентаций или стихотворений), учителям предписано выделять достаточное время на выполнение.