В России школьников будут учить по программам, синхронизированным с экзаменами

С 1 сентября 2025 года образовательные программы российских школ будут синхронизированы с ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения.

«1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», – отметил он.

Также в правительстве намерены сократить количество контрольных, проверочных и Всероссийских проверочных работ (ВПР). Их доля в учебном процессе не должна превышать 10%.

Кроме того, Чернышенко напомнил о вступившем в силу с 1 марта законе, который снижает бюрократическую нагрузку на учителей. Он отметил, что система образования должна гибко реагировать на вызовы времени и потребности общества.