Тюменская область готовится принять более миллиона туристов летом 2025 года

Тюменская область готовится к активному летнему туристическому сезону 2025 года, ставя перед собой амбициозную цель – принять свыше миллиона путешественников. Об этом заявил губернатор Александр Моор, подводя итоги заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, которое прошло под эгидой вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На заседании были проанализированы результаты зимнего сезона и определены приоритеты подготовки к летнему периоду, включая привлечение инвестиций в сферу гостеприимства. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что для достижения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Владимиром Путиным, требуется тесное взаимодействие между различными ведомствами.

– Наша задача – нарастить количество туристических поездок во всех регионах, чтобы к 2030 году достичь общенациональной цели в 140 миллионов поездок.

В свою очередь, Александр Моор заявил о вкладе Тюменской области в развитие общероссийского туризма. За зимний сезон 2024-2025 годов регион принял 1,4 миллиона туристов – на девять процентов больше, чем в предыдущем году.

– Задача непростая. Мы готовы внести вклад в ее решение. В текущем летнем сезоне ожидаем более миллиона гостей, – отметил глава региона в личном телеграм-канале.