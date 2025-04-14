Россиянам рассказали, как вредные привычки укорачивают жизнь

Вредные привычки не просто подрывают здоровье, а буквально отнимают годы жизни. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Если перевести зависимости от никотина и алкоголя на сухой язык цифр, можно сказать, что каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Например, было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь как минимум на десять лет. А каждая порция алкоголя уменьшает жизнь на целых семь часов. Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное «комбо» получается», ‒ указал Виталий Холдин.

Специалист подчеркнул, что электронные сигареты и вейпы тоже опасны: они не менее вредны и так же сокращают продолжительность жизни.

Однако есть и хорошие новости ‒ организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от вредных привычек.