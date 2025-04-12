Каждый третий читатель siapress.ru не употребляет алкоголь

С 2018 по 2024 год число россиян, употребляющих алкоголь, сократилось с 60,5% до 54,4%. Об этом говорят данные исследования об условиях жизни, проведенного Росстатом.

СИА-ПРЕСС провел опрос сред своих читателей, чтобы узнать, сколько в последний год они стали употреблять алкоголь. В настоящий момент на сайте проголосовали 111 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство респондентов (33,3%) остается трезвенниками. При этом значительная часть опрошенных (26,1%) отметила, что за последний год стала употреблять алкоголь чаще. С другой стороны, 15,3% заявили о снижении потребления спиртного. 21,6% респондентов сообщили, что их привычки в отношении алкоголя остались без изменений. Небольшая часть опрошенных (3,6%) призналась, что продолжает употреблять алкоголь в больших количествах без изменений.

Аналогичный опрос в телеграм-канале siapress.ru показал еще более выраженную тенденцию к изменению привычек потребления алкоголя.

Из 53 проголосовавших 43% сообщили, что в последний год стали употреблять алкоголь реже. Заметно меньшая доля (8%) призналась, что их потребление алкоголя увеличилось. Значительная часть (34%) ответили, что не пьют. 13% заявили, что их потребление не изменилось, и лишь 2% отметили, что продолжают пить много, без изменений.

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