Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Праздник посвящен историческому событию – в этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.

Экипаж МКС, в составе которого космонавты Алексей Овчинин, Кирилл Песков и Иван Вагнер, поздравил россиян с Днем космонавтики. Их видеообращение опубликовано в соцсетях Госкорпорации «Роскосмос».

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поблагодарили всех работников ракетно-космической отрасли и пожелали им успехов и новых побед.

Ранее мы писали, что космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков отправился к МКС на «Ракете Победы». Вместе с ним на борту – россиянин Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким. Их полет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.