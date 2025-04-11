Тюменским предпринимателям станет проще получить кредит

Тюменская область укрепляет поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) путем расширения доступа к финансовым ресурсам. Инвестиционное агентство Тюменской области и Московский кредитный банк (МКБ) заключили соглашение, направленное на облегчение получения кредитов и банковских гарантий для региональных предприятий.

Партнерство позволит снизить финансовые барьеры для бизнеса, особенно для тех компаний, которым не хватает залогового обеспечения. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства, выступая поручителем, покрывает до 70% от суммы займа, что значительно упрощает процесс одобрения кредита.

– Расширение числа участников программы формирует для предпринимателей комфортную среду для развития, оптимизирует процесс выдачи кредитов и банковских гарантий, сокращая сроки принятия решения кредитной организации, – отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Анастасия Филимонова.

МКБ присоединился к другим финансовым институтам, участвующим в программе, включая Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области и АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания».

За первый квартал 2025 года Гарантийный фонд регионального Инвестиционного агентства уже предоставил 28 поручительств на сумму 198 млн рублей, привлекая в экономику области инвестиции на сумму более 635 млн рублей. С момента запуска программы в 2008 году было заключено 1479 договоров на сумму поручительств 6,6 млрд рублей.

Инвестиционное агентство и МКБ планируют и в дальнейшем развивать систему гарантий и кредитования, в том числе через совместные мероприятия по поддержке МСП.