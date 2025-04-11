Аграрии Тюменской области приступили к весеннему боронованию пашни

В Тюменской области аграрии начали весенние полевые работы: в Упоровском районе сельхозпредприятия приступили к раннему весеннему боронованию пашни. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

В агрофирме «КРиММ» механизаторы провели закрытие влаги на площади 1 450 гектаров, в ЗАО «Нива-Агро» – на 90 гектарах. В СПК «Емуртлинский» обработали 280 гектаров под многолетними травами. Общая потребность хозяйств в бороновании пашни составляет около 73 000 гектаров. В ЗАО «Нива-Агро» также внесены минеральные удобрения на 280 га с многолетниками.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил готовность агропромышленного комплекса региона к посевной кампании:

– Завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Техника тоже в порядке, может выйти в поля хоть сейчас. Важно, что большая часть ресурсов, необходимых для посевной, приобреталась предприятиями за счет собственных средств.

Ранее заместитель губернатора региона, директор Департамента АПК Владимир Чейметов сообщал о подготовке к посевным работам в муниципалитетах, где возможен паводок.