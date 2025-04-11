Александр Моор избран секретарем Тюменского регионального отделения «Единой России»

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран секретарем Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято в ходе голосования на конференции регионального отделения, о чем Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

– В результате голосования участники конференции избрали меня в качестве нового секретаря Регионального отделения «Единой России», – написал губернатор.

Александр Моор является членом партии с 2010 года, более семи лет занимал должность секретаря Тюменского городского местного отделения и входит в состав Высшего совета «Единой России». Дважды баллотировался на пост губернатора Тюменской области от партии. В марте его кандидатуру на должность руководителя регионального отделения поддержал председатель партии Дмитрий Медведев.

– Благодарю однопартийцев за поддержку, оказанное доверие – для меня большая честь и ответственность. Задач впереди много, – отметил Александр Моор.

Губернатор также выразил благодарность Андрею Артюхову за многолетнее и эффективное руководство региональным отделением партии.