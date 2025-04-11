200 поисковиков Тюменской области отправились в экспедицию на места сражений ВОВ

Около 200 поисковиков из разных уголков Тюменской области отправились в экспедицию на места сражений Великой Отечественной войны в рамках очередной «Вахты памяти». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

– Наши ребята традиционно работают в Новгородской, Тверской и Псковской областях. Поднимают останки бойцов и командиров Красной армии, возвращают из небытия имена героев, которые отдали жизнь за Родину, – написал губернатор.

Во время акции поисковые отряды не только ведут работу по поиску и перезахоронению останков пропавших без вести воинов и установлению их имен, но и организуют просветительские мероприятия в День Великой Победы, проведут митинги памяти.

За 36 лет работы тюменские поисковики установили 557 имен павших воинов, в том числе и земляков, и перезахоронили останки более 11,5 тысячb человек.

Александр Моор подчеркнул, что 2025 год объявлен в Тюменской области Годом героев, и отметил, что поисковики, восстанавливающие историю великого подвига предков, заслуживают этого высокого звания.