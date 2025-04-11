Сургутская ГРЭС-2 поддержала конкурс «Ликование весны», посвященный 80-летию Победы

Конкурс, который провел Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского, проходил с 3 февраля по 30 марта 2025 года и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил в два тура: очно и дистанционно. Среди номинаций «Академическое пение», «Вокальный ансамбль», «Народно-сценическое исполнительство», «Фольклорно-этнографическое исполнительство», «Педагог-наставник».

Участие в конкурсе приняли учащиеся образовательных организаций дополнительного образования детей (по видам искусств), профессиональных образовательных организаций, участники творческих коллективов, вокальных студий и других творческих объединений, обучающиеся образовательных учреждений высшего образования, преподаватели, артисты, профессиональные исполнители.

Всего на конкурс поступило 173 заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тольятти, Екатеринбурга, Магнитогорска, Ростова-на-Дону, Липецка, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры.

В составе жюри вошли видные деятели культуры и искусства Российской Федерации. Среди них: оперная певица, актриса кино и театра, профессор Института современного искусства Любовь Юрьевна Казарновская, старший преподаватель кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Кирилл Анатольевич Крылов, а также заслуженные работники культуры РФ, преподаватели, артисты и ученые.