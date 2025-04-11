Первое весеннее полнолуние совпадет с Днем космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, в Северном полушарии произойдет первое весеннее полнолуние – над Землей взойдет так называемая «Розовая Луна», передает РБК.

«В зависимости от атмосферы спутник на короткое время может показаться розоватым. Однако апрельское полнолуние получило название не из-за такого природного феномена, а из-за цветения растения Phlox subulata (флокс шиловидный, или розовый мох), что растет на востоке Северной Америки», – рассказали в источнике.

Также это полнолуние называют «Пасхальным» – по нему определяется дата Пасхи. В этом году праздник выпадает на 20 апреля.

Следующее полнолуние ожидается 12 мая – оно получило название «Цветочная Луна».