Тобольский район привлекает инвесторов: 49 млн рублей инвестиций и новые ниши для бизнеса

Эксперты Инвестиционного агентства Тюменской области провели инвестиционную планерку с муниципальной командой Тобольского района, где обсуждались перспективы развития и привлечения инвестиций в территорию.
Заместитель Главы Администрации района, муниципальный инвестиционный уполномоченный Марина Опанасенко представила информацию о реализации 9 инвестиционных проектов на территории муниципалитета с общим объемом инвестиций 49 млн рублей. Среди них – крупный проект медицинского центра «Веда» в Малозоркольцевском сельском поселении.
Особое внимание было уделено муниципальной инвестиционной площадке в деревне Медведчиково, обеспеченной подъездными путями и точкой подключения к электроснабжению. Земельный участок подходит для размещения производств легкой, фармацевтической, пищевой и строительной промышленности, а также объектов торговли, промышленных баз и складов.
Для привлечения инвесторов были представлены инвестиционные ниши как для крупного, так и для малого бизнеса, включая:
- Изготовление комбинированных кормов для домашних животных
- Комплекс по убою и первичной обработке мяса
- Производство полуфабрикатов
- Пункт приема и шоковой заморозки дикоросов
- Мини-пекарня
- Сыроварня
- Придорожное кафе, кемпинг
- Развитие агро- и экотуризма
- Строительство гостиницы
Тобольский район активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата и привлечением новых проектов, способствующих развитию экономики муниципалитета.
Следующая инвестиционная планерка запланирована на 16 апреля с командой Казанского района.