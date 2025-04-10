Родители тюменских школьников могут следить за балансом транспортных карт через приложение

Родители тюменских школьников смогут следить за балансом транспортной карты ребенка в мобильном приложении «Моя школа. Дневник». В сервисе появился новый раздел «Транспортные карты», который позволит родителям отслеживать баланс проездных карт своих детей и своевременно их пополнять, рассказали в департамент информатизации региона.

Теперь в разделе «Профиль» приложения родители смогут увидеть:

Баланс транспортной карты.

Количество оставшихся льготных поездок.

Информацию о том, находится ли карта в стоп-листе.

– Мы постоянно улучшаем функционал наших цифровых сервисов, обращая особое внимание на обратную связь от пользователей. Как и обещали, в приложение «Моя школа. Дневник» добавили раздел с транспортными картами. Теперь родители смогут своевременно следить за балансом и быть уверенными в том, что ребенок без проблем доберется до школы, секций и обратно, – отметил директор департамента Станислав Логинов.

Для удобства пользователей предусмотрена возможность настройки минимального порога баланса. При достижении этой отметки в приложении появится уведомление, напоминая о необходимости пополнения карты.

Приложение «Моя школа. Дневник» доступно для скачивания на устройствах Android и iOS в магазинах приложений:

В случае возникновения проблем с запуском или работой приложения рекомендуется обратиться в техническую поддержку правительства Тюменской области.