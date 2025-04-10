Россиянам рассказали, как накопить на раннюю пенсию к 40 годам

Зумеры могут выйти на «финансовую пенсию» уже к 40 годам, если накопят от 69 до 90 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Если зумер хочет к 40 годам накопить сумму, достаточную для пассивного дохода, ему придется откладывать примерно 100–150 тыс. рублей в месяц при средней ставке по вкладам в 10–12% годовых. Тогда к 40 годам он накопит 69–90 млн рублей, чего хватит на 30–35 лет при последующих расходах в месяц на уровне средней зарплаты в Москве (примерно 180 тыс. рублей). Если ставка по депозитам ниже, например, 7% годовых, придется экономить уже 150–200 тыс. рублей в месяц, а накопленного капитала хватит примерно на 22–35 лет. Размер накоплений зависит от стратегии инвестирования, инфляции и изменения расходов со временем», – рассказал аналитик.

Эксперт добавил, что у стратегии «накопить к 40 годам и больше не работать» есть как плюсы, так и риски. С одной стороны, она позволяет достичь финансовой свободы, с другой – требует жесткой экономии и зависит от множества факторов: от инфляции до колебаний доходности инвестиций. Чтобы план сработал, необходимо тщательно выстраивать стратегию, диверсифицировать активы и регулярно пересматривать подход к накоплениям.