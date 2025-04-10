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​РПЦ: женщина должна быть слугой своего мужа

Протоиерей РПЦ Ткачёв заявил, что без семьи жизнь женщины бессмысленна

​РПЦ: женщина должна быть слугой своего мужа
Фото: Протоиерей Андрей Ткачёв / vk.com

Женщина должна быть слугой своего мужа, так как без семьи ее жизнь бессмысленна. Об этом во время выступления заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачёв.

«У тебя не просто есть муж, который зарабатывает и может сделать тебя матерью. У тебя есть хозяин и господин. С приходом мужа в твою жизнь, у тебя появился смысл жизни, ибо жизнь женщины бессмысленна без семьи. Ты должна любить его, быть ему верной, быть ему слугой и не стесняться этого. У него должно быть дело правильное, а ты должна быть помощницей ему», ‒ сказал он.

Андрей Ткачёв также отметил, что нормальная женщина будет рада таким установкам и заплачет от радости, а возмущаться начнут лишь феминистки.

По словам протоиерея, если у мужчины есть жена, то он должен любить ее с каждым годом сильнее, и думать, что в мире больше нет женщин кроме нее.


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10 апреля в 15:29, просмотров: 957, комментариев: 0
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