Депутат Госдумы поддержал идею создания реестра женатых граждан

В России могут создать реестр граждан, состоящих в браке, который поможет избежать обмана при знакомстве. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с изданием 360.ru.

Парламентарий поддержал инициативу центра «Сорок сороков» и отметил, что россияне должны иметь возможность проверять семейный статус нового знакомого через портал «Госуслуги». По его словам, речь идет не о раскрытии персональных данных, а лишь о получении информации о факте брака.

«В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», ‒ сказал Милонов.

В качестве дополнительных фильтров депутат предложил учитывать наличие задолженности по алиментам.