Сайты экстремистских организаций останутся без российской рекламы

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение рекламы на ресурсах иностранных и международных организаций, которые признаны нежелательными или экстремистскими в России. Под запрет, в частности, попадают Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в стране.

Новый закон также вводит ограничит рекламу в соцсетях и на сайтах общественных и религиозных организаций, если их деятельность запрещена по решению суда на основании закона о противодействии терроризму.

В пояснительной записке говорится, что запрет должен помешать владельцам заблокированных ресурсов получать доход от рекламы. По оценкам авторов закона, реклама приносила таким площадкам от 50 до 90% выручки, позволяя им создавать новый контент и поддерживать интерес пользователей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

*обе соцсети входят в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России