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​Больше штрафов – меньше мата: в Госдуме обсуждают ужесточение наказания за брань

В Госдуме предложили повысить штрафы за мат до 20 тысяч рублей

​Больше штрафов – меньше мата: в Госдуме обсуждают ужесточение наказания за брань
Фото: РИА «Новости»

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нецензурную брань в общественных местах и сети интернет. С такой инициативой выступил депутат Александр Аксененко, передают РИА Новости.

По словам Аксененко, речь идет о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Цель инициативы ‒ повысить штрафы за использование ненормативной лексики, в том числе при проведении культурных мероприятий. Также предлагается обязать организаторов массовых мероприятий нести ответственность за выступающих артистов, если те используют нецензурную лексику на публике.

«Я внесу такое предложение на рассмотрение нашей межфракционной комиссии, и мы уже, надеюсь, что в ближайшее время рассмотрим и будем эту идею лоббировать для того, чтобы защитить традиционные ценности и наш великий русский язык… В рамках нашего предложения до десяти и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц», ‒ указал депутат ГД.

Напомним, сейчас в КоАП РФ предусмотрена ответственность за мелкое хулиганство ‒ статья 20.1, по которой за брань в общественных местах можно получить штраф от 500 до 1 000 рублей. Однако в законе нет прямой ответственности за нецензурную лексику в интернете или на сцене.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 238, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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            string(9) "afterSave"
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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        NULL
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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