В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак

В России могут расширить список пород собак, которым запрещен выгул без поводка и намордника. С такой инициативой выступила рабочая группа, которая занимается вопросами защиты граждан от нападений бездомных животных. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передает ТАСС.

Сейчас выгуливать без намордника и поводка запрещено собак, входящих в перечень потенциально опасных пород. В этот список входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский бульдог (отто), волкособ и другие гибриды с волками, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. Без ограничений такие животные могут находиться только на огороженной территории, принадлежащей владельцу.

«Если животное большое, возможно, в этом тоже есть здравый смысл – выгуливать его в наморднике и на поводке. Но для того, чтобы это действовало, они должны быть включены в этот перечень. Здесь нужна в том числе экспертная позиция, могут ли они представлять опасность, насколько они опасны. Это еще нужно обсуждать», – заявил Спиридонов.

По его словам, в некоторых регионах уже действуют ограничения по выгулу собак в зависимости от их размера.