LADA запустила продажи первой серийной спортивной NIVA

В день 48-летия легендарной «Нивы», 5 апреля 2025 года, АВТОВАЗ официально открыл продажи новой спортивной модификации внедорожника − LADA NIVA Sport. Об этом говорится на сайте компании.

«LADA NIVA входит в число самых узнаваемых автомобилей в мире. Она побывала на всех континентах и во многих странах стала символом марки LADA. Поэтому современное поколение внедорожников носит заслуженное имя LADA NIVA Legend. Триумфальное возвращение марки LADA в международные ралли-рейды позволило нам расширить семейство NIVA спортивной модификацией. Этот автомобиль откроет для многих новую дисциплину и подарит особенный драйв от управления динамичным полноприводным внедорожником. При этом классическая NIVA остается самым доступным билетом в мир оффроуда. А с выходом LADA NIVA Sport мы предлагаем новые возможности для активного вождения в любых условиях», − рассказал Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Автомобиль получил более 140 изменений по сравнению с базовой моделью. Среди них − форсированный 1,6-литровый двигатель мощностью 122 л. с., разгон до 100 км/ч за 11,8 секунды, спортивные настройки подвески, увеличенный дорожный просвет до 220 мм и усиленная тормозная система.

Полный привод, пониженная передача и блокировка дифференциала остались на месте, а кузов и задняя подвеска усилены для большей устойчивости. В задней части применен стабилизатор поперечной устойчивости, как в спортивных авто.

NIVA Sport выполнена в контрастных черно-красных цветах. Машина оснащена 17-дюймовыми литыми дисками, рейлингами, допфарами дальнего света на переднем бампере, капотным воздухозаборником и спортивными сиденьями с логотипами LADA Sport. В салоне − кожаный руль, регулируемая рулевая колонка, кондиционер, обогрев сидений и электрозеркала. Вместо штатного запасного колеса внедорожник комплектуется дорожным набором для ремонта шин.

Рекомендованная цена − от 1 699 000 рублей. Первые автомобили появятся у дилеров LADA в 25 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую и Тюменскую области. Позже продажи стартуют по всей стране.

«С завтрашнего дня стартуют продажи на эти автомобили. Пока в наличии их нет, их будут привозить в ближайшее время − неделю-две. Уже есть возможность заказать автомобиль», − рассказали корреспонденту siapress.ru в Форвард-Авто LADA.