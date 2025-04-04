В России мошенники перестали просить код из СМС, из-за чего стали быстрее втираться в доверие

Мошенники придумали новую тактику в общении с жертвами. Теперь в разговоре они подчеркивают, что никакой код из СМС называть не нужно, тем самым втираясь в доверие, рассказали в пресс-службе ВТБ, передает ТАСС.

«Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников - на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян», ‒ констатировали в ВТБ.

Представители ВТБ отметили, что при реализации схемы мошенники стараются «напугать» собеседника: «Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам».

После этого жертве приходит СМС или письмо на почту о взломе аккаунта в одном из государственных сервисов. В дополнении к сообщению прикрепляется фишинговая ссылка с формой для смены пароля, благодаря которой мошенники получают полный доступ к аккаунту.

В третьей части схемы жертва сама звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. Злоумышленники продолжают «пугать» возможным хищением средств и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет.

«Доверившись им, клиенты сами передают злоумышленникам имеющиеся средства, оформляют кредиты и передают деньги неизвестным лицам, например, через курьеров. Также клиентов уговаривают установить приложение [якобы] Центрального банка, чтобы защитить деньги отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC (позволяет бесконтактно провести платеж - прим. ТАСС) и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники», ‒ описали в ВТБ мошенническую схему.

Россиянам рекомендуют всегда звонить в банк по номеру телефона, который указан на официальном сайте кредитной организации. Также не нужно переходить по ссылкам из рассылок.

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