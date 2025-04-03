Тюменская область сохраняет высокие позиции в рейтинге качества городской среды

Тюменская область в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции в сфере благоустройства и комфорта городской среды, сохранив высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год, опубликованном Минстроем России. Губернатор Александр Моор отметил значительное улучшение результатов всех без исключения городов региона.

– Все без исключения города нашего региона смогли значительно улучшить результаты. Тюмень в своей категории заняла второе место, Тобольск – четвертое, Ишим – шестое, – сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Александр Моор подчеркнул, что рейтинг рассчитывается по 36 параметрам, учитывающим самые разные показатели: от озеленения до дорожной безопасности. Секретом успеха тюменских городов, по мнению губернатора, является комплексный подход и реализация проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

– Индекс качества городской среды в Тюменской области растёт опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни, – отметил Александр Моор.

Глава региона сообщил, что только за последние пять лет по этой программе преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства, а в 2025 году в регионе будут реализованы еще семь проектов благоустройства.