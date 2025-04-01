Александр Моор обсудил с «Альфа Банком» цифровизацию межуниверситетского кампуса в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с президентом «Альфа Банка» Олегом Сысуевым перспективы сотрудничества в сфере креативных индустрий и цифровизации образования. Особое внимание было уделено возможности партнерства в проекте создания межуниверситетского кампуса в Тюмени.

По словам губернатора, Тюменская область рассматривает цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в межуниверситетском кампусе в качестве одного из ключевых направлений сотрудничества с кредитным учреждением.

– Тюменская область богата не только природными ресурсами, но и талантами и неисчерпаемым творческим потенциалом. Именно благодаря им рождаются уникальные проекты, способные преобразить облик региона и страны, – отметил Александр Моор.

В настоящее время регион уже сотрудничает с банком в проведении форума креативных предпринимателей «КПД» и работе Тюменской школы креативных индустрий. Также обсуждается возможность участия банка в фестивале «Музсходка» и других культурных мероприятиях.

– Пришли к общему мнению с Олегом Николаевичем, что сотрудничество следует укреплять. В качестве партнерского проекта с «Альфа Банком» рассматриваем цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в межуниверситетском кампусе, который мы строим в Тюмени в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети», – добавил глава региона.

Ранее в ходе обсуждения планов по созданию Межуниверситетского кампуса в областной столице Александр Моор заявил, что необходимо ориентироваться на самые лучшие мировые результаты. Он подчеркнул, что самая сложная задача — наполнить кампус современным смысловым содержанием и призвал привлекать к этой работе студенческие сообщества. Губернатор убежден, что кампус должен стать научно-технологическим драйвером и брендом Тюменской области, а также способствовать реализации прорывных проектов в сфере повышения производительности труда и создания инновационных продуктов и технологий, востребованных на рынке.