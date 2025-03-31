Первый в Сибири «Музей воды» открылся в исторической водонапорной башне Тюмени

В Тюмени состоялось торжественное открытие первого в Сибири «Музея воды» и молодежного многофункционального центра в исторической водонапорной башне, расположенной на улице Орджоникидзе.

Заместитель Губернатора Тюменской области Павел Перевалов назвал открытие музея знаменательным событием для региона:

– В системе ЖКХ Тюменской области трудятся порядка 40 000 человек. Открытие первого в Сибири «Музея воды» – знаменательное событие для региона. Находясь в самом сердце областной столицы, он станет точкой притяжения жителей и гостей области. Знаменательно, что он открыт именно в водонапорной башне – объекте с большой историей, которая началась более 100 лет назад. Уверен, это место станет символом слогана «сохраняя традиции, движемся в будущее».

В ходе реставрации башни было принято решение создать в ней резиденцию для молодежи, сохранив при этом историческую ценность объекта. Совместно с компанией «Росводоканал Тюмень» в башне был создан небольшой, но значимый по содержанию музей о воде и тюменском водопроводе.

Руководитель Центра развития добровольчества «Дзержинец» Вероника Давыдова сообщила, что башня стала новым коворкинг-пространством для реализации молодежных проектов. Здесь проходят мастер-классы, собрания, занятия школы волонтеров и многое другое.

Каждый этаж «Башни» имеет свою тематику: здесь есть площадки для записи подкастов, проведения семинаров, концертов и кинопоказов. На верхнем этаже расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на историческую часть Тюмени. Музей расположился на первом этаже.