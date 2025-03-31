К 80-летию Победы в Тюменской области расширят «Книгу памяти» и поддержат акцию «Звезда Героя»

Тюменская область готовится к активной работе в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Александр Моор принял участие в торжественном заседании региональной Общественной палаты. Глава региона призвал лидеров общественного мнения включиться в мемориальную акцию «Звезда Героя», инициированную тюменскими школьниками. В рамках этой акции, посвященной героям Великой Отечественной войны, трудового фронта и выдающимся землякам, школьники будут устанавливать памятные таблички на домах героев.

Александр Моор выразил уверенность, что общественники помогут юным исследователям в их работе и внесут вклад в создание и развитие информационной системы «Книга памяти Тюменской области», объединяющей усилия сотен школьных музеев и комнат боевой славы.

Губернатор также отметил важную роль некоммерческих организаций, добровольцев и «серебряных» волонтеров.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев заверил губернатора, что общественники готовы и дальше трудиться на благо региона и страны, внося свой вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.