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​Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг расширил список авто с повышенным налогом

​Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Фото: ru.freepik.com

Минпромторг обновил список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом: теперь в нем 555 моделей стоимостью свыше 10 млн рублей. Документ опубликован на сайте министерства.

По сравнению с прошлым годом перечень увеличился на 38 позиций: в 2023 году он включал 517 автомобилей. В новый список вошли 303 модели стоимостью более 10 млн рублей и 252 – дороже 15 млн рублей.

Среди марок, попавших под повышенный налог, – Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus. Также в перечне фигурируют китайские производители: HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Aito и другие.

Напомним, повышенные коэффициенты при расчете транспортного налога применяются к автомобилям премиум-класса с 2014 года.

До 2022 года налог увеличивался для машин дороже трех млн рублей, однако позже правило изменили. Сейчас же под повышенный налог попадают только авто, приобретенные после 1 января 2022 года и стоящие свыше 10 млн рублей, отмечает ТАСС.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 229, комментариев: 0
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