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​Продукты-ловушки: диетолог рассказала о блюдах, от которых можно неожиданно набрать вес

Врач объяснила, почему даже роллы и фруктовый сок могут добавить лишние килограммы

​Продукты-ловушки: диетолог рассказала о блюдах, от которых можно неожиданно набрать вес
Фото: ru.freepik.com, siapress.ru

Некоторые привычные и даже «полезные» продукты могут привести к быстрому набору веса, если употреблять их без меры. Об этом рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в интервью «Газете.Ru». По ее словам, особенно стоит опасаться соков, смузи, мюсли, хлопьев и популярных блюд вроде роллов и пасты – они могут быть калорийнее, чем кажутся.

В первую очередь специалист рекомендует с осторожностью относиться к напиткам. В одной стандартной порции сока (около 350 мл) может содержаться до 10 чайных ложек сахара. Также нужно быть внимательнее с готовыми смузи – несмотря на «полезный» состав, в них тоже часто много сахара.

Среди других продуктов, с которыми легко переборщить, – роллы. Например, порция «Филадельфии» или «Калифорнии» весом 250 г содержит около 500 ккал. Лучше есть такие блюда в первой половине дня, а вечером выбирать более легкую пищу.

Высокоуглеводные блюда вроде пасты, лазаньи, плова и макарон с соусами тоже могут способствовать набору веса, если есть их регулярно. То же самое касается мюсли, сухих завтраков и особенно гранолы – в ней часто много орехов и злаков, обжаренных в меде, что значительно повышает калорийность.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 185, комментариев: 0
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