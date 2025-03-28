Нефтегазовый кластер Тюменской области делает ставку на инновации и поддержку инвесторов

Тюменский Технопарк принял участников Ежегодной стратегической сессии Нефтегазового кластера, где представители правительства Тюменской области, институтов развития и резиденты кластера обсудили ключевые вопросы развития отрасли. Участников сессии приветствовал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В центре внимания оказались итоги работы кластера за прошедший год и планы на будущее, возможности сотрудничества с Межуниверситетским кампусом, развитие института технологических брокеров, перспективы выхода на глобальный нефтегазовый рынок и масштабирование бизнеса за счет экспорта, а также опыт и перспективы взаимодействия с «Витриной вызовов «Газпром нефть».

Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин рассказал о комплексном сопровождении проектов и финансовой поддержке, предоставляемой агентством:

– 22 компании-участника нефтегазового кластера уже сейчас реализуют свои инвестиционные проекты при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. При этом 4 проекта реализуется с финансовым участием Инвестагентства. Мы активно взаимодействуем с ассоциацией Нефтегазового кластера и её резидентами. Будем и дальше поддерживать наши компании и наращивать производственные мощности участников кластера на территории Тюменской области.

Участники стратегической сессии также обсудили мероприятия Промышленно-энергетического форума TNF – 2025.