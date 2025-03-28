В Тюменской области реализуют 11 национальных проектов

Общий объем затрат бюджета Тюменской области на реализацию национальных проектов превысит в 2025 году 36 миллиардов рублей. Более щести миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в личном телеграм-канале.

– В 2025 году в Тюменской области реализуется 11 национальных проектов, в рамках которых нам предстоит воплотить в жизнь 40 региональных проектов. По данным на конец февраля, финансирование идет в плановом режиме. Например, по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» уже выделено более 53% средств, – рассказал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что важнейшая задача на сегодня – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками и поставщиками оборудования и материалов:

– Национальные проекты нацелены в первую очередь на дальнейшее развитие региона и реальное повышение качества жизни земляков.

Как сообщалось ранее, на реализацию регионального проекта «Многодетная семья», который реализуется в рамках национального проекта «Семья», направят более миллиарда рублей. Это средства материнского капитала на третьего и последующих детей, социальная помощь многодетным малоимущим семьям (льготы на проезд и оплату ЖКУ, выплаты на школьную и спортивную форму).