Тюменская область усиливает меры по защите лесов от пожаров

В связи со стремительным таянием снега и прогнозируемой сухой и теплой погодой в Тюменской области с 1 апреля устанавливается пожароопасный сезон в лесах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор по итогам заседания президиума областного правительства. Запрет на посещение лесов будет введен с 5 апреля.

– Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки! Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности, – напомнил губернатор.

Департамент лесного комплекса Тюменской области сообщил об утверждении плана борьбы с лесными пожарами на 2025 год. К тушению лесных пожаров планируется привлечь более 2500 человек и свыше 1200 единиц техники, в том числе лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, арендаторы, пожарные подразделения региона и добровольцы, а также МЧС России. Все силы готовы к оперативному реагированию.

В начале апреля в регионе пройдут масштабные межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров с участием специалистов всех авиаотделений Тюменской авиабазы, подразделений региональной противопожарной службы, спасателей, сотрудников МЧС и представителей муниципальных властей. Главная цель учений – итоговая проверка готовности всех сил и средств и отработка взаимодействия между различными ведомствами.