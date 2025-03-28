Путин предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. До этого он возглавлял Оренбургскую область, передает «Коммерсантъ».

«Хочу попросить вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – заявил президент России.

В этот же день действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку по собственному желанию после 12 лет работы на этом посту.

По словам источника siapress.ru, Куйвашев в юности жил в Сургуте – учился в средней школе №8 и окончил 10-й класс в 1988 году. Его одноклассниками были журналист Александр Губский, медиа-менеджер Роман Саламатов и директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.