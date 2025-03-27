Врачи советуют отказаться от алкоголя весной ради хорошего настроения и восстановления организма

С приходом весны многие испытывают ухудшение настроения и эмоциональную нестабильность. В департаменте здравоохранения Тюменской области предупреждают, что употребление алкоголя в этот период может усугубить ситуацию.

– Алкоголь – это вещество, замедляющее все процессы в организме. Человек может перестать радоваться жизни, если чрезмерно употребляет алкогольные напитки, так как он блокирует выработку дофамина и сератонина, основных гормонов радости, – отметила медицинский психолог ОКФЦ Ольга Шкипор.

По словам врачей, весной многие люди сталкиваются с нехваткой витаминов, особенно витамина D, что может приводить к снижению настроения и повышенной утомляемости. Алкоголь в таких условиях не только не помогает справиться с этими состояниями, но и усугубляет их, вызывая чувство тревоги, депрессии и даже способствуя развитию психоэмоциональных расстройств. Кроме того, алкоголь может замедлить процесс восстановления организма после зимнего периода, нарушая обмен веществ и ухудшая качество сна.

Врачи рекомендуют обратить внимание на здоровые альтернативы: прогулки на свежем воздухе, физическую активность и полноценное питание. Отказ от алкоголя или его минимизация поможет лучше справиться с весенними трудностями и насладиться красотой пробуждающейся природы. Важно помнить, что весна – это время обновления и роста, и необходимо заботиться о своем психологическом состоянии, выбирая здоровые способы улучшения настроения и поддерживая свой организм в этот непростой период.