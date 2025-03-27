Горячая линия 122 запущена в Тюменской области для информирования населения о паводковой ситуации

В Тюменской области запущена горячая линия 122 для оперативного информирования населения о паводковой ситуации. Жители региона могут получить всю необходимую информацию, позвонив по номеру 122 и произнеся ключевые слова, связанные с паводком. Губернатор Александр Моор лично протестировал работу новой службы.

– Жители Тюменской области могут набрать номер 122, произнести слово «паводок», «наводнение» или «уровень воды», тогда система переведёт звонок на оператора кол-центра. В случае наступления ЧС по телефону 122 можно получить всю информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших, – сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Работа горячей линии организована с учётом опыта 2024 года и с применением интеллектуальных технологий (ИИ). Линия работает ежедневно с 7:30 до 20:00, и будет переведена на круглосуточный режим в случае необходимости.

Запуск горячей линии 122 является частью комплекса мер по подготовке к возможному паводку. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, чтобы оперативно принимать управленческие решения и использовать средства резервного фонда. Согласно прогнозам, в ряде районов уровень воды может приблизиться к рекордным показателям прошлого года. В связи с этим режим ЧС будет вводиться в муниципалитетах, когда паводок достигнет отметки «опасное явление».