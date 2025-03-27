Тюменская область добилась значительного снижения наркопреступности

В Тюменской области наблюдается заметный прогресс в борьбе с наркопреступностью. Благодаря комплексу мер, принятых в регионе, в 2024 году на 16% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом заявил губернатор Александр Моор на заседании областной Антинаркотической комиссии.

В прошлом году правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 152 килограммов синтетических наркотиков и задержали 20 межрегиональных наркокурьеров. Активно ведется работа по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики. Из 213 выявленных ресурсов с противоправным контентом 146 уже заблокированы Роскомнадзором.

Профилактике наркомании также уделяется пристальное внимание. В регионе организовано более 2,4 тысячи мероприятий, охвативших свыше 93 тысяч человек, а в образовательных учреждениях проведено 480 родительских собраний.

Принимаемые меры приносят свои плоды: по данным директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, первичная заболеваемость наркоманией снизилась на 5,8%, а число отравлений наркотическими веществами и психотропными веществами – на 16,3%. Количество отравлений с летальным исходом сократилось на 23,4%.

В 2024 году на реализацию региональной Антинаркотической программы было выделено более 202 миллионов рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Александр Моор подчеркнул, что борьба с наркоманией и наркопреступностью остается приоритетной задачей для власти и общества. Для достижения дальнейших успехов необходимо развивать межведомственное взаимодействие и использовать все доступные ресурсы.