Александр Моор подпишет постановление о введении режима повышенной готовности

Для оперативного принятия управленческих решений и использования средств резервного фонда во время паводка в Тюменской области введут режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в личном телеграм-канале.

Соответствующее решение принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

– Соответствующее постановление подпишу в ближайшее время, – подчеркнул глава региона. – Уточненный прогноз по паводку мы получим 5 апреля. Пока исходим из наиболее пессимистичного сценария. Ожидаем, что в Казанском и Ишимском районах, а также в Ишиме уровень воды будет близким к рекордным показателям прошлого года, а в Абатском и Викуловском районах достигнет отметки 2017 года. Режим ЧС будем вводить в муниципалитетах, когда паводок выйдет на отметку «опасное явление». Подготовка к встрече большой воды продолжается в плановом режиме.

Александр Моор лично проконтролировал подготовку к паводку в районах Тюменской области. Для усиления мониторинга паводковой ситуации в этом году будет задействована дополнительная команда операторов БПЛА.